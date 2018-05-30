Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Ekipler geçtiğimiz 4 Aralık tarihinde, Diyarbakır, Mersin ve Alanya’da takibe aldıkları şüpheli Seyfettin E, Nihat E, Selman U, Cihangir A, Uğur G. ve Agit S.’yi adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu yargılanan sanıklar son kez hakim karşına çıktı

’Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ tutuklu yargılanan sanık Seyfettin E, Nihat E, Selman U, Cihangir A, Uğur G. ve Erhan E. Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karışına çıktı. Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti tarafından sanık Nihat E. ve Uğur G.’nin beratına karar verilirken, sanıklardan Erhan E.’ye 8 yıl 4 ay hapisle bin TL para cezası, Selman U.’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası, Seyfettin E.’ye 13 yıl hapis cezasıyla 24 bin TL para cezası Cihangir A.’ya ise 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla 16 bin 660 TL para cezası verildi.