Uzman çavuş memleketinde defnedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Ali Can, Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Serik ilçe merkezinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Ali Can, baba ocağı olan Manavgat ilçesinin Yeni Mahalle'de kalabalık bir katılımla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Ali Can için son görevi olan cenaze namazını babası ve aynı zamanda Yeniköy Mahallesi İmamı olan Hasan Hüseyin Can'ın kıldırdı. Cenaze namazı sırasında Baba, "Evladıma hakkınızı helal edin" diyerek helallik alırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Uzman jandarma çavuşun babası ve aynı zamanda Yeniköy Mahallesi İmamı Hasan Hüseyin Can, gazetecilere "Allah'tan geldi. Allah'a gönderdik. Vatan sağ olsun. 1,5 yıllık uzman çavuştu. Diyarbakır Silvan'da görev yapıyordu. İzne gelmişti. Dün gece trafik kazasında kendisini kaybettik" dedi.

Cenazede Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

Cenazenin defninin ardından Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından tabuta sarılan Türk bayrağı babaya verildi.