Uzmanından çocuklarda el-ayak ve ağız hastalığı uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Çakçak, aileleri çocuklardaki el-ayak ve ağız hastalığı konusunda uyardı.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Burak Çakçak, çocuklarda sıklıkla görülen el, ayak ve ağız hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. El, ayak ve ağız hastalığının genellikle bebek ve 10 yaşın altındaki çocukları etkileyen ancak bazen yetişkinlerde de görülebilen yaygın bir hastalık olduğunu söyleyen Uzman Dr. Burak Çakçak, "Bu hastalık kendini en çok yüksek ateş, el ve ayakta döküntü, ağız içinde yaralarla gösteriyor" dedi.

El, ayak, ağız hastalığının 3 ila 6 gün arasında kuluçka süresi olduğunu belirten Uzm. Dr. Çakçak, "El, ayak ve ağız hastalığı olan kişilerde hafif ateş, iştah kaybı, boğaz ağrısı ve halsizlik görülebilir. Ateş başladıktan sonra 1 ila 2 gün içerisinde, ağız içinde ağrılı yaralar oluşur. Bu durum kişinin sinirli olmasına neden olabilir. Avuç içinde, ayak tabanı ve kalçada döküntü gelişebilir. Boğazda şişkinlik ve yutma zorluğu gibi sorunlar meydana gelebilir" ifadelerini kaydetti.



İlk hafta bulaşma riski yüksek

El, ayak ve ağız hastalığının bulaşıcı olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Çakçak, "Genellikle el, ayak ve ağız hastalığı olan kişinin, hastalığın ilk haftasında bulaştırıcılığı yüksektir. Hastalığa yol açan virüs; burun ve boğaz salgısından, ciltte oluşan kabarcıklardaki sıvıdan veya katı dışkıdan bulaşabilir. El, ayak ve ağız hastalığı tedavisi için ilaç tedavisine gerek yoktur. Ağız yaraları ve cilt lezyonları için lokal bakım ve sıvı alımı arttırılabilir" açıklamasında bulundu.



"Temastan kaçının, ellerinizi mutlaka yıkayın"

Hastalığın bulaşma süresinde hasta kişilerle temastan kaçınmanın önemli olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Çakçak, "Hastalarla yakın temasta bulunmak dışında ortak tabak ve bardak kullanımından da kaçınmalısınız. Kullanılan tüm malzemelerin yüzey temizliğini ve dezenfeksiyonunu doğru yapmalısınız. Ellerinizi özellikle tuvalet kullanımı sonrası, yemek hazırlamadan veya yemekten önce mutlaka su ve sabunla yıkanmalısınız" ifadelerini kullandı.



"Beyin iltihabı oluşabilir ve bağışıklık sistemi bozulabilir"

El, ayak ve ağız hastalığının çeşitli komplikasyonlara neden olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Çakçak şu bilgileri verdi:

"Hastalık ateş, baş ağrısı, boyun tutulması veya sırt ağrısına neden olabilir. Çok nadir olarak beyin iltihabı, bağışıklık sisteminde zayıflama ve aseptik menenjit görülebilir. Ayrıca 4 hafta içerisinde el ve ayak tırnaklarında geçici tırnak düşmesi görülse de tırnak kayıplarının bu hastalığın sonucu olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir."