Uzmanından sağlıklı yaşam ve beslenme sırları

Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için dikkat edilmesi gerekenleri öğrencilere anlattı.

ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Topluluğu aracılığıyla İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Sağlıklı Beslenme Sırları” konulu konferansta, öğrenci ve akademisyenlere sağlıklı beslenme, kilo verme ve hastalıklardan korunma gibi konularda bilgiler verdi. Gıda katkı maddeleri hakkında da bilgiler veren Savaş, gıda katkı maddelerinin kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabileceğini vurguladı.

"Obezite önlenirse birçok hastalık önlenir"

Yrd. Doç. Dr. Savaş, "Gıdaların içeriğiyle ilgili haklı endişelerimiz bulunmakla birlikte, hangi miktarda ve hangi sıklıkta yenmesi gerektiği de en az gıda içeriği kadar önemlidir. Sık ve fazla miktarda yemek yerine, tam acıkmadan yememek ve tam doymadan yemeyi bırakmak daha faydalı ve sağlıklı bir beslenme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede, kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, birçok kanser türü gibi en sık ölüm sebebi olan hastalıkların önlenmesi mümkündür. Bu model üzerinde yaptığımız bir deneysel araştırma bu ay içinde uluslararası bilimsel araştırma ödülü aldı" dedi.

"Gıda katkı maddelerine dikkat edin"

Türkiye’de yasal olarak 300 civarında gıda katkı maddesinin kullanımına izin verildiğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Savaş, "Bizim yaptığımız ve dünyada yapılan diğer araştırmalar gıda katkı maddelerinin tamamen masum olmadığını göstermekte. Kanser gibi ciddi hastalıklara yol açtığı sonradan kanıtlandığı için dünya genelinde kullanımı sonradan yasaklanan gıda katkı maddelerinin varlığı bilinmelidir. Katkı maddelerinin kullanımı zorunluluk değil, ticari bir ihtiyaçtır. Bu hususlarda bilgi sahibi olunursa, satın aldığımız gıdalarda daha az zararlı olan veya zararsız olan tercih edilebilir. Farklı canlılara ait genlerin aktarılması ile yapısı ve özellikleri değiştirilmiş gıdalardır. Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) insan sağlığı üzerine etkileri hakkında yeterli sayıda araştırma yoktur. Eldeki az sayıda araştırmada da endişe verici sonuçlar bulunmakta. Ülkemizde GDO’nun insan tüketimine sunulması yasaktır. Bu hassasiyetin sürmesi için kamuoyunun GDO’lar hakkında bilgili olması çok önemlidir. Taze, doğal, ölçülü, dengeli, sebze, meyve, tam tahıl, çerez, et, balık, süt, yoğurt, peynir, su tüketimi doğru biçimde yapılırsa hastalıklardan koruyucu olacaktır. Paketli, işlenmiş, katkılı, doğal olmayan gıdalardan, büyük porsiyonlardan, sık yemekten ve hareketsiz yaşamdan kaçınmalıyız" ifadelerini kaydetti.