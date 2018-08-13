Uzmanlardan kurban bayramında beslenme önerisi

Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Berna Ertuğ, kurban bayramında doğru beslenme kuralları hakkında bilgi verdi.

“Öğünlerdeki et miktarına dikkat”

Kurban Bayramı’nda et tüketim miktarının artmasına bağlı olarak bazı sağlık sorunlarının ortaya çıktığını belirten Ertuğ, “Et tüketim miktarının artmasıyla kronik hastalıkları olan kişilerin şikayetleri artabilir. Kırmızı ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ, kandaki kolesterol seviyesini yükseltir ve koroner kalp hastalıkları riskini artırır. Dolayısıyla et tüketim miktarında ve sıklığında dikkatli olmak gerekir. Öğünlerde 60-90 gramı aşmayacak 2-3 köfte büyüklüğünde et tüketmek, günlük gereksinimi karşılar” dedi.

“Pişirme şekli önemli”

Diyetisyen Ertuğ, “kanserojen öğelerin oluşumunu, ette bulunan vitaminlerin kaybını ve besin zehirlenmelerini önlemek için eti pişirme tekniklerine dikkat etmek gerekir. Etin; ızgara, fırın ve haşlama şeklinde hazırlanması sağlıklı olacaktır. Yağda kızartma ya da kavurma gibi yöntemlerin tercih edilmemesi önerilir. Katı yağlar et yemeklerinde kullanılmamalı, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Et kullanılarak yapılan sebze yemekleri ise yağ eklenmeden pişirilmelidir. Mangal yaparken etler ateşten 15 santimetre uzakta tutulmalı ve kömürler kor halini aldıktan sonra pişirilme işlemi gerçekleştirilmelidir. Etin hem içi, hem de dışı iyi pişmiş olmalıdır. Etin besleyici özelliğinden maksimum oranda yararlanmak ve bağırsak sağlığını düzenlemek için etin yanında çeşitli besin öğelerinin bir arada bulunduğu seçenekler oluşturulmalıdır. Sebzeler, tahıllar ile süt ve süt ürünleri etle birlikte tüketilmesi önerilen sağlıklı besin gruplarıdır.”

Sağlıklı bir bayram geçirmenin 8 altın kuralını açıklayan Ertuğ, “Sabah güne kahvaltı ile başlayın. Günde 2-2.5 lt su tüketin. Çay ve kahve tüketimini sınırlayın. Kavurma ve kırmızı eti öğle yemeğinde, sebze ve kuru baklagilleri ise akşam yemeğinde tercih edin. Etlerin çok yağlı kısımlarını yemeyin, hayvanın iç yağlarını yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanmayın. C ve E vitamini içermeyen etin yanında, bu vitaminlerin bulunduğu sebze, salata, taze sıkılmış meyve sularını tüketin. Hamurlu tatlı ve çikolata yerine, sütlü ve meyveli tatlıları az porsiyonlarda tüketin. Günlük tempolu yürüyüşlere bayramda da devam edin” uyarısında bulundu.