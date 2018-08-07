Uzmanlardan ’radyoterapi sırasında yediklerinize dikkat’ edin uyarısı

Ali Aydın Yavuz, abur cubur yemenin fayda sağlamayacağının altını çizdi.

Radyasyon Onkolojisi Profesörü Dr. Ali Aydın Yavuz, kanser hastalarının ışın tedavisi sırasında beslenmelerine özellikle dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, kanser hastalarının yüzde 80’inde bulantı, kusma ve zayıflama görüldüğünü kaydetti.

Kilo kaybının, mide, pankreas, yemek borusu ve baş-boyun bölgesi kanseri hastalarında yüzde 85 oranlarına varabildiğini dile getiren Yavuz, kanser hücrelerince tetiklenen zayıflama sorununun da kanser hastalarında yüzde 50 oranlarında görülebildiğini söyledi

"Hazırlıklı olmak gerekiyor"

Radyoterapinin kötü huylu hücreleri yok ederken, ışınlama bölgesine giren bir miktar normal sağlıklı dokularda da bazı yan etkiler yapabildiğini söyleyen Yavuz, "Işınlanan bölgeye göre değişmekle birlikte radyoterapi hastalarında kilo kaybı, bulantı-kusma, iştah ve tat almada azalma, ağız ve boğazda yaralar, yutma güçlüğü, gaz ve karında şişkinlik, ve ishal veya kabızlık gibi özellikle beslenme ve sindirim ile ilgili bazı şikayetlere karşı çok dikkatli ve hazırlıklı olmak gerekiyor" dedi.

"Abur cubur yemek fayda sağlamayacak"

Radyoterapi gören hastaların beslenmesi konusunda bilgilendirmede bulunan Radyasyon Onkolojisi Profesörü Dr. Yavuz şu ifadeleri kullandı:

"Radyoterapi sırasında genel olarak hafif, yumuşak, düşük fiberli, baharatsız, az pişmiş veya çiğ, ancak lezzetli gıdalardan oluşan mülayim bir diyet tercih edilmeli ve alkol ve kafeinli içecekler içilmemeli. Radyoterapi hastalarının tedavinin hemen öncesinde dikkatlice bir diyet planı yapmaları, buzdolaplarını ve kilerlerini organik, taze, sağlıklı ve lezzetli besinlerle önceden doldurmaları şart. Besin değeri yüksek besinlerden sık aralıklarla yemek radyasyon tedavisinin yan etkileriyle başa çıkmak için iyi bir yöntemdir. Abur cubur yemekler radyoterapi sırasında hiçbir fayda sağlamayacak ve sonuç olarak normal sağlıklı dokuların tedavi seansları arasında yeniden iyileşme süresini de yavaşlatır."

"Besin değeri yüksek kepekli tahıllar tercih edilmelidir"

Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz, kanser hastalarının radyoterapi sırasında yiyebilecekleri yiyecek ve içeceklere dair temel diyet önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Koyu yeşil, kırmızı ve turuncu taze meyve ve sebzeleri, fasulye ve bezelye gibi meyve ve sebzeleri bolca tüketin. Bu meyve ve sebzeleri her bir öğünde ana gıda olarak tüketin ve mümkün olduğunca çiğ yemeye çalışın. Eğer bu meyve ve sebzeleri çiğ yemekte zorluk yaşanırsa, buğulanmış veya az pişirilmiş sebzeler ve konserve meyveler şeklinde yemeyi deneyin. Peynir ve yoğurt gibi süt ve süt ürünleri, kalsiyum, potasyum ve diğer çok önemli besin maddelerini vücuda sağlar. Eğer süt ürünleri kullanmıyorsanız veya süt ürünlerini sindirmekte zorlanıyorsanız, şeker içermeyen soya, badem veya hindistan cevizi sütü tercih edilmelidir.

Besin değeri yüksek kepekli tahıllar tercih edilmelidir. Bunların arasında kahverengi pirinç, yüzde 100 tam tahıllı ekmekler ve yulaf ezmesi bulunur. Kinoa, protein bakımından yüksek, gluten içermeyen ve hazırlanması kolay ideal bir tahıldır. Radyoterapi süresince, protein alımını sağlıklı ve güvenli artırmak için yemeklerde beyaz pirinç yerine kinoayı kullanmayı deneyin. Yağ oranı düşük protein çeşitlerini yiyin. Deniz mahsulleri, yağsız et ve kümes hayvanları, yoğurt çeşitleri, yumurta, fasulye, soya ürünleri ve tuzsuz fındığı radyoterapi boyunca diyetinize dahil edin. Bazı soya ürünleri yüksek oranda yağ içerir ve diğer soya türleri kadar iyi değildir. Edamame diye de bilinen yeşil soya fasulyesi diyetiniz için iyi bir seçim olacaktır. Muhakkak kaçınılması veya azaltılması gereken gıdalar arasında sodyum (tuz), baharatlar, katkı maddeleri içeren edilmiş şekerler, gofretler ve çikolatalar, katı yağlar, alkol ve kafeinli içecekler bulunur. Tüm diyetlerde elbette biraz tuz da gereklidir. Bu konuda doktorunuz veya diyetisyeniniz, tıbbi durumunuza göre en fazla ne kadar tuz tüketmeniz gerektiğini size bildirecektir."”