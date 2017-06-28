Şeyma Yılmaz, sıcak yaz aylarının başlamasıyla güneş ışınlarının zararlı etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Finike Devlet Hastanesinde görevli Cildiye Uzmanı Dr. Şeyma Yılmaz, uzun süre korumasız güneşte kalmasının deri kanserine yol açabileceğini söyledi. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki güneş yanıklarının ileride deri kanserlerine yol açtığını kaydeden Yılmaz, "Zararlı güneş ışınlarına maruz kalanlarda erken dönemde ciltlerinde güneş yanıkları, bronzlaşma ve güneş lekeleri görülebilirken, geç dönemde de cilt yaşlanması ve kanser gelişimi görülebilmekte. Bu sebeple güneşin zararlı ışınlarından korunma noktasında güneş koruyucu kullanma alışkanlığı kazanmak önemli" dedi.

"Zararlı ışınlarından korunun"

Güneşin zararlı ışınlarından korunma noktasında uyarıda bulunan Dr. Şeyma Yılmaz, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-14.00 saatlerinde açık alanda gezilmemesi gerektiğini söyledi.

Dr. Yılmaz, "Dışarıda olduğumuz saatlerde de daima gölgede durmak tercih edilmelidir. Yalnızca açık ve güneşli havalarda değil, bulutlu ve kapalı günlerde de ultraviyole (UV) ışınlarının yüzde 80’i dünya yüzeyine ulaşır. Giysilerimiz güneşten korunmada önemli bir bariyer oluşturur. Şapka ve güneş gözlüğü kullanımı unutulmamalı. Güneş ışınlarının gözdeki etkilerini ve katarakt oluşmasını önlemek için tam UVA-UVB filtreli güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Güneş koruyucular seçerken de hem UVA hem de UVB’ye karşı koruma sağlayan geniş spektrumlu ürünler seçilmeli, en az SPF 30 koruma faktörlü kremler kullanılmalıdır" ifadelerini kaydetti.

"Güneş koruyucusu kullanın"

Güneş koruyucuların kullanımı konusunda da bilgi veren Dr. Yılmaz, koruyucuların dışarı çıkılmadan yarım saat önce sürülmesi gerektiğini belirterek, "2 ile 4 saatte bir yenilenmelidir. Denizde veya suda uzun süre kalınacağı dönemlerde suya dayanıklı formüller tercih edilmelidir. Yüzme, aşırı aktivite ve kurulanma sonrası tekrar uygulanmalıdır. Güneş ışığına maruz kalan tüm alanlara yeterli kalınlıkta, katman oluşturacak şekilde ovalamadan uygulanması gerekir. Mesela sadece yüz dikkate alındığında kabaca 1/3 çay kaşığı kadar güneş koruyucu kullanılmalıdır. Bu miktarın dörtte biri kadarı sürüldüğünde ürünün koruyuculuğu 8 kat düşmekte" açıklamasında bulundu

Çocukların korunması

Dr. Şeyma Yılmaz, çocukluk çağında bir ya da daha fazla su kabarcıklı güneş yanığı olan kişinin melanom yani deri kanseri geliştirme riskinin iki kattan fazla arttığını söyledi. Dr. Şeyma Yılmaz, "Kişiler tüm yaşamları boyunca alacakları toplam UV’nin yüzde 50’sine yaşamlarının ilk 20 yılında maruz kalmaktadır. Bu nedenle özellikle çocukların güneşten korunması, ileri yaşlarda gelişebilecek deri kanserlerinin önlenmesi açısından çok önemlidir. 6 aydan küçük bebeklerin uzun süreli direkt güneş ışınlarından korunması, 6 aydan sonra ise yüksek koruma faktörlü ürünlerle korunmaları gerekmektedir" dedi.