Üzümdere Irmağı kurudu

Antalya'nın Akseki ve İbradı sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı, göletler dışında kurudu.

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı'nda göletler dışında su kalmadı. Irmakta yer yer bulunan küçük göletler dışında artık su akmıyor, ırmakta bulunan canlılar da telef oluyor.

Bölgede yaşayanlardan 81 yaşındaki Nail Sezgin, önceki yıllarda Kasım ayına kadar ırmaktan az da olsa su aktığını söyledi. Irmağın kuruduğunu ilk kez gördüğünü dile getiren Sezgin, "Çocukluğumdan buyana ırmağa gelir giderdim. Ben hiç ırmağın kuruduğunu görmedim. Irmağın kurumasının nedeni sanıyorum kışın kar yağmaması” dedi.

Sezgin, Sadece küçük göletlerde su bulunduğunu belirterek, "Daha önceleri de bu zamanlar az akardı ama hiç kurumazdı. Dereler bomboş kalmış. Taşlar bembeyaz olmuş" diye konuştu.