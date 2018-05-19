Uzun, Türel’e dünya şampiyonluğu sözü verdi

Başkan Türel ise Adem Burak Uzun’dan dünya şampiyonluğu istedi.

Makedonya’da gerçekleştirilen 22 ülkenin katıldığı Yıldızlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası’nda, 51 kiloda 2017 yılının Dünya ve Avrupa Şampiyonu olmuş rakiplerini mağlup ederek, finale çıkan ve Avrupa şampiyonu olan ASAT Güreş Takımı sporcusu 17 yaşındaki Adem Burak Uzun, kupasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti.

Başkan Türel genç şampiyonu kutladı

Uzun’u başarısından dolayı kutlayan Başkan Türel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana güreşe çok büyük bir emek verdiğini dile getirdi. ASAT Spor Kulübü’nün birçok genci, çocuk yaşlarda alarak yetiştirdiğini ve Türk sporuna kazandırdığını söyleyen Başkan Türel, “Bu çok uzun ve ince bir yol. Özellikle Avrupa’da, dünyada şampiyonluklar kolay gelmiyor. Adem Burak kardeşimiz de ASAT Spor güreşçisi olarak Avrupa Şampiyonu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bizlere gurur verdi” dedi.

Uzun’un zorlu müsabakalar sonrasında Avrupa Şampiyonluğunu hak ettiğini söyleyen Türel, genç sporcunun başarılarının devamını dileyerek 40 gün sora gideceği dünya şampiyonasından da dünya şampiyonu olarak dönmesini istedi. Türel, “Şampiyon olmak zordur, şampiyon kalmak daha zordur” diye konuştu.

Dünya şampiyonluğu sözü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor kulübüne geçmesinde Mustafa Kemal Karaboğa’nın büyük katkısı olduğunu söyleyen Adem Burak Uzun ise “Geçen sene grekoromende sıralamaya girdim Avrupa 5.’si oldum. Karaboğa ustam ‘Çırak sen bu sene serbestte yarış’ dedi. Ben de onun sözünü dinledim ve şampiyon oldum. Allah’ın izniyle darısı dünya şampiyonasına. Oradan da bir altın madalya getireceğim” dedi.

Uzun, Başkan Menderes Türel’e, ASAT Spor Kulübü Başkanı Faruk Karaçay’a ve kendisini yetiştiren hocalarına teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Adem Burak Uzun’dan dünya şampiyonluğu sözü alan Başkan Türel, şampiyon sporcuyu altın ve saatle ödüllendirdi.