Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, fahri trafik müfettişleri ile bir araya geldi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, fahri trafik müfettişleri 2016 yılı değerlendirme toplantısına katıldı. İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen ve 209 fahri trafik müfettişinin katıldığı toplantıda Celal Uzunkaya, Türkiye’de her gün gündemin değiştiğini ancak trafik teröründe gündemin hiç değişmediğini söyledi.

Dünyada her yıl 1 milyon 500 bine yakın insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini hatırlatan Uzunkaya, 19-24 yaş grubu gençlerin ölüm nedenleri sıralamasında trafik kazalarının üçüncü sırada yer aldığına dikkati çekti.

Trafik kazaları ile mücadelenin uzun vadeli yapıldığına işaret eden Uzunkaya, “Bu mücadele sağlam zemine oturan projeli çalışmalarla, toplumun tüm kesiminin katılımı ve duyarlılığı ile mümkün olabilir. Antalya’da kayıtlı bin 265 fahri trafik müfettişine gönüllü denetim işini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Fahri trafik müfettişliği polislere yardımcı olmanın yanı sıra vatandaşlara trafikte bir çift gizli gözün kendilerini izlediği algısını vermek ve bu algı üzerinden kurallara uymaya yönlendirmek için başlatıldı” dedi.

Uzunkaya, “fahri trafik müfettişleri 2014 yılında 60 bin tutanak tutarken, 2015 yılında 36 bine, 2016 yılında ise 15 bine düştü. Bunun sebeplerini araştıracağız.”