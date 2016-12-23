Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 16:29

Uzunkaya, Fahri Trafik Müfettişleri ile bir araya geldi

Uzunkaya, Fahri Trafik Müfettişleri ile bir araya geldi

23 Aralık 2016 16:29

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, fahri trafik müfettişleri ile bir araya geldi.
Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, fahri trafik müfettişleri 2016 yılı değerlendirme toplantısına katıldı. İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen ve 209 fahri trafik müfettişinin katıldığı toplantıda Celal Uzunkaya, Türkiye’de her gün gündemin değiştiğini ancak trafik teröründe gündemin hiç değişmediğini söyledi.
Dünyada her yıl 1 milyon 500 bine yakın insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini hatırlatan Uzunkaya, 19-24 yaş grubu gençlerin ölüm nedenleri sıralamasında trafik kazalarının üçüncü sırada yer aldığına dikkati çekti.
Trafik kazaları ile mücadelenin uzun vadeli yapıldığına işaret eden Uzunkaya, “Bu mücadele sağlam zemine oturan projeli çalışmalarla, toplumun tüm kesiminin katılımı ve duyarlılığı ile mümkün olabilir. Antalya’da kayıtlı bin 265 fahri trafik müfettişine gönüllü denetim işini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Fahri trafik müfettişliği polislere yardımcı olmanın yanı sıra vatandaşlara trafikte bir çift gizli gözün kendilerini izlediği algısını vermek ve bu algı üzerinden kurallara uymaya yönlendirmek için başlatıldı” dedi.
Uzunkaya, “fahri trafik müfettişleri 2014 yılında 60 bin tutanak tutarken, 2015 yılında 36 bine, 2016 yılında ise 15 bine düştü. Bunun sebeplerini araştıracağız.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
13
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç