Vali Karaloğlu Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı

Vali Münir Karaloğlu Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin düzenlediği 22. Ahilik Haftası Kutlamalarına katıldı. Törende konuşan Vali Karaloğlu esnafın toplumun bel kemiği olduğunun altını çizdi.

Bu yıl 22'incisi gerçekleştirilen Ahilik Haftası Kutlamaları Ahi Meydanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Vali Münir Karaloğlu, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, kamu kurumlarının amirleri, STK temsilcileri, esnaf odaları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ahilik büyük bir halk hareketidir”

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, toprakları vatan kılmanın sadece kılıçla olmayacağını söyleyerek, “Bir bölgeyi fethetmek için kılıç gücüne ihtiyacınız var. Ama fethettiğiniz topraklarda kalabilmek için başka şeylere ihtiyaç duyarsınız. 12'inci asırda Ahi Evran, Anadolu'yu yeni yurt tutmuş milletimizin bu topraklarda ebediyen kalabilmesi için adeta bir halk hareketini, halkı eğitme hareketini başlatmıştır. Bu toprakları yurt tutan Yörüklerin, Türkmenlerin, Türkmen Boylarının iş ve aş sahibi olabilmesi için Ahi Evran, Ahilik teşkilatını kurmuştur. Burada sadece insanların iş ve aş sahibi olmasını değil aynı zamanda iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir meslek sahibi olmaları, dürüst olmaları ve kazandıklarını da hakça paylaşmalarını amaçlamıştır. Ahi Evran'ın oluşturmuş olduğu büyük bir halk hareketidir” dedi.

“Esnaf toplumun bel kemiğidir”

Esnafın toplumun bel kemiği olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, “Esnafı mutlu olan, esnafı dürüst ve düzgün olan bir milletin geleceği garanti altındadır. Esnafı mutlu bir şehri yönetmekte yöneticiler için kolaydır. Onun için biz esnafımızın mutlu olmasına çok dikkat ederiz. Esnaf şehrin ve toplumun aynasıdır” şeklinde konuştu.

Her zaman esnaf ve sanatkârın yanında yer aldıklarını belirten Vali Münir Karaloğlu, esnafın yanında olmaya ve sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini kaydetti. Karaloğlu, “Esnafımızla beraberiz beraber olmaya, sizin sorunlarınızı dinlemeye ve çözmeye devam edeceğiz. Ahi Evran başta olmak üzere bu toprakları yurt tutmamızda emeği geçen ahirete intikal etmiş bütün büyüklerimize rahmet diliyorum. Onları şükranla yâd ediyorum. Esnafımıza bol kazanç diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum “dedi.

Törende, Vali Karaloğlu'na İlin Ahisi plaketi takdim edildi. Konuşmaların ardından, “Yılın Ahisi” seçilen, 50 yıllık bakırcı ve kalaycı olan Abdullah Atik'e Ahilik kaftanı Vali Münir Karaloğlu ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere tarafından giydirildi. Hediye ve Plaket töreni sonrası oynanan ‘Şet Kuşatma' gösterisinin ardından Ahilik kutlamaları devam etti.

Ahilik haftası Kutlama Töreni'nin ardından Vali Münir Karaloğlu beraberindeki heyet ile Büyükşehir Belediyesi'nin Ayakkabıcılar Çarşısı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açılış kurdelesini kesen Vali Karaloğlu ayakkabıcıları gezerek yeni dükkânlarında hayırlı ve bereketli bol kazançlar diledi.