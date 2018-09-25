Vali Karaloğlu, Büyükelçi Malefane'yi ağırladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane'yi ağırladı.

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane'yi Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Karaloğlu, Büyükelçi Malefane ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirterek, “Bu yıl Antalya'da 14 milyona yakın yabancının kenti ziyaret etmesini hedefliyoruz. Güney Afrika ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin turizm alanında da geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Mevcut turizm ve ticaret ilişkisi, iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. İlişkilerimizi geliştirmeliyiz. Türkiye'nin, Antalya'nın ciddi turizm potansiyeli var. Turizm konusunda Antalya kendisini çok iyi geliştirdi. Yetişmiş insan kalitesi ve tesis bakımından da önemli bir turizm sektörümüz var, işbirliği yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Malefane ise iki ülke arasındaki karşılıklı turizm ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak ve Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda Vali Münir Karaloğlu, Büyükelçi Pule Isaac Malefane'ye “Su Altı Cenneti Antalya” kitabını hediye etti.