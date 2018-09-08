Vali Karaloğlu, cami açılışı yaptı

Karaloğlu, “Camiler bu toprakların kimliği, bu toprakların tapusudur. İnşallah bu camiler bu topraklarda kıyamete kadar var olacağımızın en büyük sembolü olacak.” dedi. Cami açılışına Vali Münir Karaloğlu ile Antalya Milletvekilleri, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, İl Müftüsü Osman Artan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmasında Vali Münir Karaloğlu “Geçen sene Kızıdağ köyünden bir heyetin kendisini ziyarete gelerek yaptıkları caminin açılışını gerçekleştirmesini istediklerini belirtti. Cami’nin açılışını gerçekleştirmek için Köylülere söz verdiğini belirten Vali Karaloğlu “Aklımda Antalya Milletvekilimiz İbrahim Bey vardı. Nasıl olsa İbrahim bey oraları bilir ve beraber gider açılışı gerçekleştiririz diye düşünmüştüm. Ne yazık ki fırsatımız olmadı ve geçenlerde İbrahim Beye sözümüzü yerine getirelim hem gidelim camimizin açılışını gerçekleştirelim hem de geçen sene Manavgat’ta muhtarlarla yaptığımız toplantıda Beşkonak Bölgesi muhtarları birçok sorun belirtmişti. Gidelim muhtarlarımızı dinleyelim sorunları yerinde görelim. Milletvekillerimiz il müdürlerimiz ve bölge müdürlerimizle birlikte sorunları masaya yatıralım çözebildiklerimizi hemen çözelim dedim.” diye ifadedeler kullandı.

Cami açılışının ardından da muhtarlarla toplantı gerçekleştirileceklerini ve bölgenin sorunlarını tek tek görüşerek çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını belirten Vali Münir Karaloğlu, camilerin öneminde vurgu yaptı.

Vatanına, milletine ,bayrağına bağlı nesiller yetişecek

Camilerin bu toprakların kimliği ve tapu senedi olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu “Camileri yaptıranlar bu camileri boş bırakmamalı İnşallah bu camiler, bu topraklarda kıyamete kadar var olacağımızın en büyük sembolü olacak. Bu camilerimizde vatanına milletine bayrağına bağlı çocuklar, nesiler yetişecek Az önce geldik ve çok sayıda çocuk gördük. Mutlu olduk. Çocuklarımız bizim en büyük zenginliğimiz ama bu sadece yeterli değil. Onları çok iyi yetiştirmeliyiz. Onları vatanına, milletine bağlı, manevi değerlerle teçhiz edilmiş, gerekli dini bilgilerle donatılmış, gençler olarak yetiştirmek de bizim devlet olarak görevimiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ben dindar bir gençlik istiyorum diye bir sözü olduğunu hatırlatan Vali Münir Karaloğlu “ Bu ne demek? Vatanına bağlı, milletine âşık, bayrağına âşık bir gençlik istiyoruz demek. Hepimizin gayreti bu ve hepimiz bunun için çabalıyoruz.” diye ifadeler kullandı.

Cami’nin yapımında emeği geçenlerin hayırlarının kabul olmasını dileyen Vali Karaloğlu, açılış kurdelesini kesmesinin ardından beraberindeki heyet ve Kızıldağ mahallesi sakinleri ile Cuma Namazı kıldı.