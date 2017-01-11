Vali Karaloğlu, Döşemealtı ilçesini ziyaret etti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Döşemealtı ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretleri kapsamında Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak ve kurum amirleriyle Döşemealtı’na gelen Vali Münir Karaloğlu, Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül’ü ziyaret ederek, brifing aldı. Kaymakam Baygül, eğitim alanında çok başarılı olan ilçede hastane ve kültür merkezi olmadığını dile getirdi.

Brifingin ardından kaymakamlık konferans salonunda 32 mahalle muhtarının katılımıyla toplantı düzenleyen Vali Karaloğlu, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Döşemealtı’nın Antalya’nın gelişime en açık ilçelerinden biri olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, “Geniş bir imarlı alana sahip olan ilçenin düzenli ve imarlı gelişmesi en büyük dileğimiz. Hem üretimiyle hem yerleşimiyle bölgenin önü açık. Mahallelerimizdeki tarımsal ve hayvansal üretim iyi sayılır. Devletin yatırımları devam ediyor. Eksik olanları da tamamlarız. Konuştuğumuz problemler büyük problemler değil, onları da çözeriz” diye konuştu.

Vali Karaloğlu, daha sonra Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alarak Kırkgöz gölü ve Kırkgöz Han’da incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle ilçedeki geri gönderme Merkezi’nde incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Karaloğlu, belediye tarafından yaptırılan Merkez Müze Camii inşaatı ve Evdirhan’da da incelemelerde bulundu.