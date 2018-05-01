Vali Karaloğlu: “Esnaf toplumun bel kemiğidir”

Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Vali Karaloğlu, esnafın toplumun bel kemiği olduğunu söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’da 75 oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 598 delegenin oy kullandığı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Genel Kurulda konuşan Karaloğlu, hem alın hem akıl teriyle bu ülkenin daha üretken ve gelişmiş bir ülke olması için emek veren herkesin emek ve dayanışma gününü kutladı.

AESOB’un 19’uncu Olağan Genel Kurulu, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapıldı. Mevcut başkan Adlıhan Dere’nin aday olduğu tek listeli genel kurulun divan başkanlığını, TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptı. Seçimler öncesinde düzenlenen törene, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ilçe belediye başkanları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, siyasi parti temsilcileri, oda başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Genel Kurulda yaptığı konuşmasında Vali Münir Karaloğlu, 2018 Ocak ayı itibari ile esnaf odalarının genel kurullarının başladığında bir takım problemler, kavgalar ve kargaşaların olabileceği noktasında endişelerinin olduğunu belirterek son derece demokratik düzeyi üst düzeyde olan seçimler yapılarak 75 odanın da başkanının seçildiğini aktardı. Seçimlerin huzur ortamında geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden Vali Karaloğlu, neredeyse bütün odaların seçimlerine katılarak divan kurulu başkanlığı yapan Birlik Başkanı Dere’ye de ayrıca teşekkür etti.

“Esnaf toplumun ana taşıyıcı sütunudur”

Esnafın toplumun bel kemiği, ana taşıyıcı sütunu olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, esnaf ne kadar mutlu ve huzurluysa toplumunda o kadar mutlu ve huzurlu olacağına vurgu yaptı. Yöneticiler olarak kendilerine en büyük yardımı esnafların yaptığını da belirten Vali Karaloğlu kentte yaşayan insanların mutluluğu, huzuru hatta güvenliğinin sağlanmasında en büyük destekçilerinin esnaflar olduğunu aktardı.

“Esnaf yaşadığı şehirdeki ekonomiye can, şehre hayat verir”

Esnaf yaşadığı şehirdeki ekonomiye can, şehre ise hayat verdiğini ifade eden Vali Karaloğlu, “Esnafımızla birlikte olmak, onların sorunlarını dinlemek, onların sorunlarını çözme noktasında çaba sarf etmek en büyük önceliğimiz olmuştur. Bundan sonra da öylede olmaya devam edecektir. Bugün ki genel kurulun Antalya’daki esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçilecek olan yeni yönetim kurulu başkanı ve üyelerini şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte hem Antalya için hem Türkiye için üretmeye ve yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Vali Münir Karaloğlu’nun konuşmasının ardından seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Adlıhan Dere ve ekibi kürsüye çıkarak kendilerini tanıttı.