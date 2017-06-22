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22 Haziran 2017 09:53

Vali Karaloğlu, Finike de yatırımları inceledi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Finike ilçesinde yatırımları inceledi, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Karaloğlu, Finike de yatırımları inceledi

22 Haziran 2017 09:53


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Finike ilçesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Finike Kaymakamlığını ziyaret eden Karaloğlu’nu Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Finike İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, İlçe Emniyet müdürü Cemil Doğan karşıladı. Kaymakam Arslanköylü’den brifing alan Vali Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Gökcen Özdoğan Enç ile birlikte yapımın devam eden Hükümet Konağı, Adliye binası, 125 Yataklı Hastane inşaatını ve Kapıçayı barajındaki çalışmaları inceledi. Vali Münir Karaoğlu, incelemelerin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.




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