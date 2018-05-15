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15 Mayıs 2018 18:02

Vali Karaloğlu gençleri kabul etti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla farklı ülkelerden kente gelen gençleri ve milli sporcuları kabul etti.

Vali Karaloğlu gençleri kabul etti

15 Mayıs 2018 18:02


Antalya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 120’nin üzerinde genç bayramı Antalya’da geçirecek. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı kutlamalarda, Filistin için ilan edilen milli yas nedeniyle müzikli etkinliklere kısıtlamalar getirilecek.


Gençlik Haftası etkinliklerine katılacak yabancı ülkelerden gelen gençler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve milli sporcular ile Vali Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Gençlerle sohbet eden Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Vali Münir Karaloğlu, çok sayıda yabancı misafirin tatil için ve yaşamının bir kısmını geçirmek için Antalya’ya geldiğini, bu yönüyle de Antalya’nın Türkiye’nin dışarıya açılan penceresi denilebileceğini ifade etti.


Gençlerin 19 Mayıs dolayısıyla Antalya’ya geldiklerini kaydeden Karaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlattığı günün gençlere armağan edilmesinin gençlere aslında bir sorumluluk yüklediğini aktardı. 19 Mayıs’ın, milli mücadeleyi devam ettirmek ve Türkiye’yi daha iyi yarınlara taşımak için, gençlerin kendilerini hazırlaması amacıyla gençlere armağan edildiğini ifade eden Vali Karaloğlu, gençlere güvendiklerini, gençlerin sahip oldukları imkânlarla Türkiye’yi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklarına inandığını vurguladı.


Gençler ise Vali Münir Karaloğlu’na Antalya’yı çok beğendiklerini kendilerini Antalya’da karşılayan ve ilgilenen insanların çok iyi olduklarını, kendilerine bu imkânı sunan herkese teşekkür etti.




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