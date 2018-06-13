Vali Karaloğlu, Korkut Camii’ni inceledi

Vali Münir Karaloğlu, Antalyalılar tarafından Kesik Minare diye bilinen Antalya’nın fetih sembolü Korkut Cami’ni inceledi. Korkut Camii’nde yaptığı incelemelerin ardından Vali Karaloğlu, “Korkut Cami Antalya’mızın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin, en önemli yapılarından birisidir. Kaleiçi’nin göbeğinde çok önemli bir tarihi yapı olan camimizin bu denli harap bir durumda olması kesinlikle Antalya’ya yakışmıyordu. Biz de yıllardır kapıları zincirli olan camimizin bir an önce hizmete açılarak Antalya’mıza kazandırılması için gerekli çalışmaları başlattık” dedi.

Şehirlerin tarihi yapılarıyla, yaşanan hayatlarıyla, kimlik kazandığına dikkat çeken Vali Karaloğlu Antalya’nın çok önemli bir Selçuklu kenti olduğunu ve başta şehrin yöneticileri olarak kendileri ve Antalyalıların, kentteki tarihi yapılara, kültürel ve manevi merkezlere, camilere, medreselere sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.

“Antalya’yı Korkut Cami’nden öğrenebilirsiniz”

Bir kentteki tarihi yapıların ziyaretçilerine hem anlam hem duygu katacağını belirten Vali Karaloğlu “Antalya’yı Ahi Yusuf Türbesi’nden, Yivli Minare Külliyesi’nden, Mevlevihane’den, Hıdırlık Kulesinden, İskele Camii’nden, Şehzade Korkut Camii’nden dinleyebilirsiniz. Bu şehrin manevi ve tarihi havasını bu yapılarda soluyabilirsiniz. Bu şehrin kimliğini bu yapılardan öğrenebilirsiniz. İşte, bu sebeple şehrimize kimlik kazandıran, insanımıza huzur veren, nefes veren tarihi yapılarımızı, manevi hazinelerimizi yeniden insanlığa kazandırmak için yeniden hakkın, hakikatin merkezi, ilim irfanın ocağı olmalarını sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“İhtişamlı günlerine geri dönecek”

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, Turizm il Müdürlüğü gibi ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Vali Karaloğlu, “Yüzlerce yıllık mirasımız olan tarihi yapılarımızla birlikte, Camilerimizi de bir bir ayağa kaldırıyoruz. Korkut Camii’ni de yeniden ayağa kaldırmak ve hizmete açmak için çalışmaları başlattık. İnşallah en kısa zamanda camimiz eskiden olduğu gibi ihtişamlı günlerine geri dönecek” dedi.