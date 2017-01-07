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07 Ocak 2017 09:43

Vali Karaloğlu Manavgat’ta incelemelerde bulundu

Vali Karaloğlu Manavgat’ta incelemelerde bulundu

07 Ocak 2017 09:43

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat’ta Side Müzesi ve Side Antik Kentinde incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Şükrü Sözen’den brifing aldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Manavgat ilçesini ziyaret etti. Vali Karaloğlu’nu antik kent Side’nin girişinde Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Derneği Başkanı (MASTOB) Cengiz Haydar Barut ve protokol karşıladı. Vali Karaloğlu, ilk olarak Side Müzesi’ni gezdi. Karaloğlu müzede Side ve çevresinden çıkarılan Helenistik, Roma ve Bizans Dönemi eserlerini büyük bir dikkatle inceledi. Burada Müze Müdürü Güner Kozdere’den bilgiler alan Vali Karaloğlu, Side’nin tarihini son derece önemsediğini belirtti. Vali Karaloğlu, Side Antik Tiyatrosu’nda da incelemelerde bulundu.

“Projelerin bazıları Manavgat Kaymakamlığı ile ortaklaşa yürütülebilir”
Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’na geçti. Başkan Şükrü Sözen, Vali Karaloğlu’na sinevizyon ve görsel sunum eşliğinde bir süre önce başlattığı Antik Side Kentsel Tasarım Projesi ile ilgili bilgiler aktardı. Vali Karaloğlu, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile ortaklaşa üretilen projeyi beğendiğini dile getirdi. Başkan Sözen daha sonra 2016-2017’de yatırım programına aldığı ve hayata geçireceği projeleri anlattı. Bütün projeleri dikkatle dinleyen Vali Karaloğlu, projelerin bazılarının Manavgat Kaymakamlığı ile ortaklaşa yürütülebileceğini söyledi. Vali Karaloğlu, Side’de Liman Meydanı’ndan başlayan proje alanına giderek yerinde incelemeler yaptıktan sonra Manavgat’tan ayrıldı.



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