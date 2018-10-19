Vali Karaloğlu, muhtarlara sigara ve kahvaltı konusunda talimat verdi

İki gün önce memurlara ‘mesai saatleri içinde' kahvaltı ve sigara konusunda uyarıda bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu şimdi ise konuyla ilgili muhtarlara talimat verdi. Karaloğlu, “Siz muhtarsınız, toplum adına denetleme yapıyorsunuz. Hala kahvaltı yapan varsa, hala masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa fotoğraflayıp, bana gönderin” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtar federasyon şube başkanları ve mahalle muhtarlarını makamına kabul eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu iki gün önce ‘2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına ve sigara içilmesi konusunda tepki göstererek, memurlara uyarılarda bulunmuştu.

Muhtarlar, Vali Karaloğlu'ya mesai saatleri içinde sigara içmenin ve kahvaltı yapılmasının önemli bir sorun olduğunu söyleyerek, Karaloğlu'nun bu yöndeki talimatı için teşekkür etti.

“Kahvaltı için harcamasın"

Karaloğlu ise hiç kimseye ‘kahvaltı yapmayın' demediklerini söyleyerek, “Kahvaltı zamanı milletin zamanından çıkmasın. Adam 07.00'da gelsin dairede 08.00'e kadar kahvaltı yapsın. Ama 08:00'dan sonra bir dakika bile milletin zamanını kahvaltı için harcamasın" dedi.

“Niye biz sigara içmeyeni cezalandıralım?”

Sigara konusunda da uyarılarda bulunan Karaloğlu, sigara içenin her 20 dakikada bir kendisine mola verip, dışarı çıktığını kaydetti. ‘Sigara içmeyen çalışıyor' diyen Karaloğlu şöyle konuştu:

“Niye biz sigara içmeyeni cezalandıralım? Böyle bir şey olamaz. Siz de takipçisi olun, dairelerde bizim bu emrimize rağmen hala kahvaltı edenler varsa takip edin. Siz muhtarsınız, toplum adına denetleme yapıyorsunuz. Hala kahvaltı yapan varsa, hala masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa fotoğraflayıp, bana gönderin. Allah rızası için bunu yapın. Toplumsal denetim olarak bunu yapın”