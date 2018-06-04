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04 Haziran 2018 17:50

Vali Karaloğlu, okçular tekkesi sahur kupası programına katıldı

Antalya’da, Okçular Tekkesi Sahur Kupası ve Şehit Kurra Hafız İbrahim Yılmaz Anma Programı gerçekleştirildi.

Vali Karaloğlu, okçular tekkesi sahur kupası programına katıldı

04 Haziran 2018 17:50


Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Spor Kulübünce, Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen programa Vali Münir Karaloğlu, Ata Sporları Konfederasyonu Başkanı Hacı Sürmeneli, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile 15 Temmuz şehidi Kurra Hafız İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Yılmaz da katıldı.


Akdeniz Üniversitesi’nde iftarın ardından gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Vali Karaloğlu, “Antalya Okçular Tekkesi kulübü yakın zamanda kurulmasına rağmen bir sivil toplum örgütünden beklenenin ötesinde faaliyetler yaptı, eğitimler verdi ve katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerle rüştünü ispat etti” dedi.


Vali Münir Karaloğlu, yarışmaya katılan bütün sporcuları ve kuruluşa emek veren herkesi tebrik ettiğini belirterek dereceye girmekten ziyade "Ya Hak" diyerek ok atmanın önemli olduğunu vurguladı.


Yarışma öncesinde sporcularla deneme atışları yapan Vali Karaloğlu, 9-13 yaş grubunda dereceye giren kadın kemankeşlere madalyalarını takdim etti.




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