Vali Karaloğlu: "Orman yangınıyla ilgili her türlü soruşturma titizlikle yürütülüyor"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kumluca İlçesi'nde önceki gün meydana gelen ve 70 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen orman yangını ile ilgili sevindirici açıklamayı yaptı. Kişisel twitter adresinden açıklama yapan Karaloğlu, “Kumluca İlçemizde meydana gelen yangında maalesef, 70 hektar ormanlık alan ile 50 dönüm sera alanı zarar gördü. 2 vatandaşımızın evi yandı. Yangından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hamdolsun. İşçisinden bakanına, büyük bir seferberlik örneği gösterip hızlı ve yerinde müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alıp söndürdük. Emeği geçen herkese ilin valisi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Her yangın sonrası olduğu gibi bu yangının ardından da olumsuz yorumlar yapıldığına dikkat çeken Karaloğlu, “Her yangın felaketinde olduğu gibi, bu yangın sonrasında da olumsuz yorumlar yapıldığına, kasıtlı söylentiler üretildiğine üzülerek şahit olduk. Konuyla ilgili her türlü soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün bilinmesini istiyorum. Yangın Antalya'mızın hangi bölgesinde olursa olsun, bundan öncekilerde olduğu gibi, bu yangın bölgemizde de en kısa sürede ağaçlandırma çalışmalarına başlanacaktır. Yanan her santimetre kare ağaçlandırılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” açıklamasını yaptı.