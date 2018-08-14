Antalya Bahçelievler Polis Evi’nde Antalya Valisi Münir Karaloğlu öncülüğünde ‘İl Spor Güvenlik Toplantısı’ düzenlendi.

Yeni sezonda Antalyaspor’a ve Alanyaspor’a başarılar dileyen Vali Karaloğlu, sezonun Antalya ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu. Antalya’da spor turizminin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Karaloğlu, “Spor müsabakalarını centilmence geçmesi gerekir. Onu sağlamamız gerekir. Bu toplantıda risk alanlarımızı tespit edeceğiz. Ona göre önlemler alacağız” dedi.

“Statlarımızı şiddet alanlarına çevirenlere fırsat vermeyeceğiz”

Salonlarda ve statlarda şiddete ve kötü görüntüye izin vermeyeceklerinin altını çizen Karaloğlu, “Antalya ve Türkiye’ye şiddet yakışmıyor. Statlarımızı şiddet alanlarına çevirenlere fırsat vermeyeceğiz. Her kurum görevini layığıyla yaparsa hedefimize ulaşmış oluruz. Sezon başladı. Antalya’mızı iki takım temsil ediyor. İkisine de başarılar diliyorum İlk haftalarda üzdüler bizi. Temenni ediyorum ki önümüzdeki haftalarda iki takımında çıkışlar başlar. Antalya için çok önemli takımlar. Sezon sonu istediğimiz yerde ligi bitirdiklerini görürüz” ifadelerini kullandı.