Vali Karaloğlu, uygulama noktalarını denetledi

İçişleri Bakanlığı tarafından meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan “Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Osman Küçük, Antalya-Konya Karayolu Manavgat Hacıobası Mahallesinde bulunan uygulama noktasını denetledi. Vali Karaloğlu ve beraberindekiler uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine kampanya hakkında bilgi verirken, araçlarda bulunan çocuklara düdük, kimlik, şapka ve tshorttan oluşan kırmızı düdük seti ile oyuncak bebek ve oyuncak araba hediye edildi.

Karaloğlu, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya’da bulunan otel-motel-pansiyon gibi konaklama tesislerinin tamamen dolu olduğunu, dolayısıyla da yoğun bir araç trafiği yaşandığını belirterek “Öncelikle araç kullanan vatandaşlarımızdan oldukça dikkatli olmalarını, uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını, araç kullanırken telefonla konuşmamalarını istiyoruz. Aşırı hız sizi gideceğiniz yere biraz erken götürür. Ne var ki aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek kazaların telafisi olmadığını, zamanın ise telafisi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım” dedi.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda, bayramda meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla “Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası başlatıldığına dikkat çeken Vali Karaloğlu, “Çocuklarımız üzerinden başlatılan kampanya ile çocuklarımız, trafikte aşırı hız yapılması, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takılmaması ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı durumlarında, kırmızı düdüğünü çalarak ailelerini ve sevdiklerini bu kural ihlalleri hakkında uyaracaklardır. Bugün burada araçlar durdurularak çocuklara Kırmızı düdük seti ve çeşitli oyuncaklar dağıtıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve kazasız yolculuklar, iyi bayramlar diliyoruz” dedi.

Vali Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra helikopter ile Burdur-Antalya Karayolu Döşemealtı İlçesi’ndeki uygulama noktasında denetimlerde bulundu.