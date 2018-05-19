19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve gençlik kortejiyle başlayan kutlamalar, Antalya Kapalı Spor salonundaki çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinliklere katılan Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, öğrencilerin hazırladığı stantları gezdi. Masa tenisi, futbol, boks ve çeşitli sporların yer aldığı stantların yanı sıra satranç oynayan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Bisikletle ekstrem hareketler yapan gençler ise görenleri hayrete düşürdü.

Öte yandan Vali Karaloğlu ve Başkan Türel, karşılıklı tenis oynadı. Her standı gezen Karaloğlu ve Türel, öğrencilerle sohbet ederek, bayramlarını kutladı.