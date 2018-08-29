Vali Karaloğlu, yeni Kepez Kaymakamlığı’nı inceledi

Vali Münir Karaloğlu, Barış Mahallesi Sakarya Bulvarı’nda bulunan Kepez Kaymakamlığı’nın yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Karaloğlu, Kepez’in Antalya’nın en çok göç alan ilçesi olduğuna dikkat çekerek vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin ve hızının aksatılmaması gerektiğini vurguladı. Kepez’de çok önemli kentsel dönüşüm ve kültür sanat projelerinin yanı sıra iş dünyasına ilişkin çok önemli yatırımların olduğuna da değinen Vali Münir Karaloğlu, yeni kaymakamlık binasının ve kaymakamlığın tüm birimlerinin aynı binada hizmet vermesinin Kepez’in gelişmesine katkı sunacağını aktardı.

“Vatandaş memnun ayrılmalı”

Kaymakamlık yetkililerine vatandaşların memnuniyetinin her şeyden önemli olduğunu aktaran Vali Münir Karaloğlu, “Vatandaşların talebi sonsuz olabilir, vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiremesek dahi onlarla güler yüzle isteğinin yerine getirilemeyeceğini ifade etmemiz lazım. Vatandaşımız buradan ayrılırken benim talebim yapılabilseydi, muhatabım bunu yapacaktı. Ama mümkün olmadığı için yapılmadı diyerek ayrılmalı. Buradan çıkan herkes mutlu ve memnun ayrılmalı. Bu binalar vatandaşlarımız daha iyi binalarda daha iyi hizmet alsın, hizmet sunan da daha iyi binalarda hizmet sunsun diye yapılıyor. Başka bir amacı yok” dedi.

İncelemelerin ardından Kepez Kaymakam’ı Hamdullah Suphi Özgödek’i makamında ziyaret eden Karaloğlu, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.