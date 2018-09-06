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06 Eylül 2018 14:50

Vali Karaloğlu zabıta heyetini kabul etti

Vali Münir Karaloğlu Zabıta Teşkilatı’nın 192.

Vali Karaloğlu zabıta heyetini kabul etti

06 Eylül 2018 14:50

Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle, zabıta ekiplerini makamında kabul etti.


Vali Karaloğlu Zabıta Teşkilatı’nın 192. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları ve Zabıta Haftası dolayısıyla Büyükşehir ve merkez ilçelerden gelen zabıta heyetini makamında ağırlayarak Zabıta Haftalarını kutladı.


Ziyarette, 192 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan zabıta teşkilatının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, istikrarın ve düzenin sağlanmasında zabıta ekiplerine büyük görevler düştüğünü söyledi.Görüşmede esnaf ve halk arasındaki en önemli bağın zabıta ekipleri olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, “Zabıta ekiplerimiz, esnaf ve halkımızın hakkını gözeterek, görevlerini adaletli bir şekilde layıkıyla yapmaya dikkat etmelidirler” dedi.


Görüşmenin ardından zabıta personeline görevlerinde başarılar dileyen Vali Karaloğlu, zabıta ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.




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