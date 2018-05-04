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04 Mayıs 2018 13:07

Vali Karaloğlu’dan ATSO Yönetimi’ne ’Hayırlı Olsun’ Ziyareti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Karaloğlu’dan ATSO Yönetimi’ne ’Hayırlı Olsun’ Ziyareti

04 Mayıs 2018 13:07


Vali Karaloğlu’nu Oda’ya ziyaretinde ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Başkan Yardımcıları Mızrab Cihangir Deniz, Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nilay Akbaş Tarakçı, Erol Erkan, Mustafa Ayanoğlu, Zeki Erdoğan, Cahit Şahin ve Murat Totoş karşıladı.


Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, Vali Münir Karaloğlu’na ATSO’nun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.


Vali Münir Karaloğlu, ATSO’nun yeni yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi. Vali Karaloğlu, ziyaretin anısına Başkan Davut Çetin’e bir tablo hediye etti.




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