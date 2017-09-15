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15 Eylül 2017 11:44

Vali Karaloğlu’dan Kaleiçi denetimi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi esnafını ziyaret ederek bölgeyle ilgili bir süre önce alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını denetledi.

Vali Karaloğlu’dan Kaleiçi denetimi

15 Eylül 2017 11:44


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte tarihi Kaleiçi’nde esnafı ziyaret etti. Karaloğlu ve beraberindekiler, kısa süre önce araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılan ve güvenlikle ilgili bir dizi düzenleme getirilen Kaleiçi’nde uygulamaları yerinde denetledi. Karaloğlu, uygulamalarla ilgili vatandaş ve esnafın görüşlerini de dinledi. Bazı esnaf, yayalaştırma uygulamasından memnun olduklarını belirterek teşekkür etti. Kaleiçi’yle ilgili 3 toplantı yaptıklarını ve bazı kararlar aldıklarını belirten Karaloğlu, “amacımız Kaleiçi’ni daha düzenli ve daha güvenli hale getirmek. Burası marka değeri yüksek bir yer. Herkesin gönül rahatlığıyla girip çıkacağı bir yere dönüşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra 3 ayda bir kendi aramızda toplantı yapacağız ve kararların uygulamada nasıl etki bıraktığına bakacağız” dedi.




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