Vali Karaloğlu’ndan ATB’ye ziyaret

Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaretinde, ATB Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB yönetim kurulu ve meclis üyelerinin karşıladı. Vali Karaloğlu, ATB yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilen Ali Çandır ve yönetim kuruluna başarılar diledi. Tarımın insanlık için önemli bir sektör olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, tarımsal üretim yapıp, bunun ticaretini yaparak ekonominin gelişimine katkıda bulunan çiftçilere ve borsa üyelerine teşekkür etti. Karaloğlu, Borsa’nın kent için önemli bir kurum olduğunu belirterek, “ATB yönetimine yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Borsa’nın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Tarımın toplumun kılcal damarlarına kadar yansıyan ekonomi oluşturduğunu vurgulayan Ali Çandır, tarımın mutlaka öncelikle desteklenmesi gereken bir sektör olduğunu kaydetti. Başkan Çandır, Hazine arazilerinin süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitki sektörüne tahsisiyle ilgili arazi envanterine ulaşmakta zorluk yaşadıklarını belirterek bu konuda Vali Karaloğlu’ndan destek istedi. Tarımsal iş gücü ve tarımsal üretimin gündeme geldiği ziyarette Ali Çandır, bu yıl 24-28 Ekim’de ANFAŞ Fuar alanında yapılacak Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’le ilgili de bilgi verdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ziyaretin anısına Başkan Çandır’a tablo hediye etti.