Vali Karaloğlu’ndan Filistin’e “Destek” çağrısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, Antalyalıları kampanyaya destek olmaya çağırdı.

İsrail’in Gazze’de sivillere uyguladığı baskı ve işgal nedeniyle sıkıntı yaşayan Filistin halkına destek olmak amacıyla, Başbakanlık genelgesiyle insani yardım kampanyası başlatıldı. Genelgede, İsrail’in Gazze’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin’de can ve mal kaybının şiddetini artırarak devam ettiği vurgulandı. Filistin halkının büyük bir kısmının açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele ettiği belirtilen genelgede, Türkiye Cumhuriyeti’nin, halkın da beklentileri doğrultusunda, kardeş ülke Filistin’in karşı karşıya kaldığı sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla her türlü yardım ve desteğin sağlanacağı ifade edildi.

Karaloğlu: “Zulme sessiz kalmayacağız”

Vali Münir Karaloğlu, "Filistin’de bitmeyen bir işgal, zulüm ve soykırım yaşanıyor. Filistin halkının maruz kaldığı baskı ve katliamlar tüm dünya tarafından seyredilmektedir. Filistinlilerin çektiği acılar ve masum insanların yaşadığı drama seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Bunun için Başbakanlık yardım kampanyası başlatarak önemli bir adım attı, öncü oldu. Bizler de Başbakanlığımızın başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek olmalıyız. İnşallah, Antalya da bu zulme sessiz kalmayacak. Ellerinden gelen desteği vererek zulme, acıya, açlığa maruz kalan Filistinlilere umut olacaktır” dedi.

Bunun bir insanlık görevi olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile Antalyalı vatandaşlara seslenerek “Mübarek Ramazan ayı hürmetine hayırlarınızı yaparken Filistin halkına da bu zorlu günlerinde destek olmayı unutmayalım. Ancak birlik olduğumuz zaman güçlü olacağımızı ve yıkılmayacağımızın bilincinde olalım” ifadelerini kullandı.

Kampanya Hesapları

Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi

TL-Hesap IBAN No: TR200001002533555555555073

ABD Doları Hesap IBAN No: TR900001002533555555555074

Avro Hesap IBAN No: TR630001002533555555555075

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi

TL-Hesap IBAN No: TR120001500158007294531452

ABD Doları Hesap IBAN No: TR060001500158048011048733

Avro Hesap IBAN No: TR430001500158048011048746

Banka Swift Kod No: TVBATR2AXXX

Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi

TL-Hesap IBAN No: TR720001200940800Û05000225

ABD Doları Hesap IBAN No: TR610001200940800058000253

Avro Hesap IBAN No: TR340001200940800058000254

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi

TL-Hesap IBAN No: TR220020900000412303000001

ABD Doları Hesap IBAN No: TR920020900000412303000002

Avro Hesap IBAN No: TR650020900000412303000003

Banka Swift Kod No: ZKBATRISXXX

Vakıf Katılım Bankası Ankara Şubesi

TL-Hesap IBAN No: TR360021000000016349000002

ABD Doları Hesap IBAN No: TR520021000000016349000102

Avro Hesap IBAN No: TR950021000000016349000104

Banka Swift Kod No: VAKFTRISXXX