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01 Aralık 2017 16:52

Vali Karaloğlu’ndan tarihe yolculuk

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun sanal gereklik gözlüğüyle tarihe yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Karaloğlu’ndan tarihe yolculuk

01 Aralık 2017 16:52


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu ziyaretine eşlik etti. Bakan Kurtulmuş’un bir yayına katıldığı sırada İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Köse, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık’tan alanda yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Karaloğlu’nun sanal gerçeklik gözlüğüyle bazilikaların ayağa kaldırılmış haliyle zamana yolculuk yaptı. Tarihçilerle yaklaşık yarım saat sohbet eden Vali Karaloğlu, Başkan Çalık’tan Aspendos’un daha aktif olarak kullanılmasını istedi.


Tiyatronun 2 yıl önce basamaklar ve oturakların orjinal koyu gri yerine beyaz mermer kullanılarak restore edilmesinin eleştirilere yol açtığını ifade eden Vali Karaloğlu’na, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, aslına sadık kalınarak İtalya’daki Pompei Antik Kentinde de aynı uygulamanın yapıldığını söyledi. Vali Karaloğlu, Aspendos ve Side Antik Tiyatroları’nın yeniden aktif olarak kullanılmasını Bakan Numan Kurtulmuş’tan talep etti.




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