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17 Ağustos 2018 11:31

Vali Karaloğlu’ndan vatandaşlara ’Bayram’ uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaklaşan kurban bayramı sebebiyle yayınladığı mesajda Bayram için her türlü önlemin alındığına dikkat çekerek, ilgili birimlerin bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Vali Karaloğlu’ndan vatandaşlara ’Bayram’ uyarısı

17 Ağustos 2018 11:31

Aynı zamanda Vali Karaloğlu vatandaşlara, “Yorgun ve uykusuz olarak asla araç kullanmayın” uyarısında bulundu.


Milli birliğin ve dayanışmanın asla bozulmaması gerektiğini ifade eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’nin 2023 hedeflerini, 2053 ve 2071 vizyonlar doğrultusunda kutlu yürüyüşün kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. Karaloğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman olduğu gibi bu bayramda da, karşılıklı sevgi ve saygının öne çıkması, dargınların barışması ve herkesin kardeşçe kucaklaşması en büyük temennimizdir. İnşallah, hep birlikte ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi rabbimden niyaz ediyorum” dedi.



Karaloğlu, “Yorgun ve uykusuz olarak asla araç kullanmayın”


Antalya valiliği olarak, tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte kentte her türlü önlemin alındığının altını çizen Karaloğlu, “İlgili birimlerimizin bayram boyunca halkımızın hizmetinde olacak. Kurban Bayramımızın nice sevinçlere, mutluluklara ve hayırlara vesile olmasını niyaz ederken, vatandaşlarımıza bir kere daha hatırlatmada bulunmak istiyorum: Yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır, ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur. Ailelerimize ve milletimize derin acılar yaşatacak kazalara sebep olmamak için trafik kurallarına azami riayet edelim. Yorgun ve uykusuz olarak asla araç kullanmayın. Tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyorum” ifadelerini kullandı.




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