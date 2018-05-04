Vali Karaloğlu’ndan yaralı Güney Koreli turistlere ziyaret

Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi sınırları içindeki Phaselis kavşağında meydana gelen kazada Güney Kore uyruklu Sooyeon Kim (68), Junghee Kim (61), Myeong Suk Sin (67) ve Yeong Rog Hong’un (64) hayatını kaybederken, 1’i Türk 5 kişi de yaralandı. Hastanede ayakta tedavileri tamamlanan 3 Güney Koreli turist taburcu edilirken, Heeyeon Park’ın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cerrahi servisinde, Young ho Park’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, tedavileri süren hastaları hastanede ziyaret etti. Doktorlardan hastaların sağlık durumu hakkında bilgiler alan Heeyeon Park’ı odasında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Vali Münir Karaloğlu ise dün Kemer ilçesi Phaselis kavşağında saat 14.00 sırasında içinde 8 Güney Koreli turistin olduğu aracın karıştığı kazada 4 misafirin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Kazada 1’i Türk 5 yaralının olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Yaralıların 3’ü ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şuanda 2 turistimiz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında. Hastalarından biri acil cerrahi servisinde diğerinin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. İkisinin de hayati tehlikesi yok. Yoğun bakımda olanın omurilikte zedelenme, ziyaret ettiğimiz turistin omuz bölgesinde yaralanmalar var. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Güney Kore halkına baş sağlığı diliyoruz” diye konuştu.

Yaralıların tedavisi ve cenazelerin Güney Kore’ye naklinde devlet olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarının altını çizen Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanı aracılığıyla olayın yakından takip edilmesini ve gerekenlerin yapılması konusunda talimatları oldu. Koreli heyette hastane üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar” dedi.

Kore Cumhuriyeti Konsolosu Hyunsik Cho, yaşanan kazadan dolayı üzüntülü olduklarını belirterek, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi iletirken, yaralıların da en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Antalya Valiliğine gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz, bizi mutlu ettiniz” diye konuştu.