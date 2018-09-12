Vali Karaloğlu'ndan yeni atanan üst düzey adalet ve güvenlik amirlerine ziyaret

Vali Münir Karaloğlu Antalya'da göreve yeni başlayan üst düzey adalet ve güvenlik amirlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunup yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vali Münir Karaloğlu, Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdür V. Mehmet Murat Ulucan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Karaloğlu ilk olarak, İstanbul Askeri Deniz Müzesi Komutanı olarak atanan Eski Antalya Tugay ve Garnizon Komutanı Pyd. Alb. Tahir Savran yerine Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı olarak göreve başlayan Pyd. Alb. Tuncay Polat'a ziyarette bulundu.

Vali Karaloğlu Tugay Komutanı'nın ardından, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir'e de makamlarında hayırlı olsun ziyaretinde bulunup yeni görevlerinde başarılar diledi. Başsavcı İnal ve Başkan Özdemir Vali Münir Karaloğlu'nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra Vali Karaloğlu İl Jandarma Komutanlığı'na geçti. Komutanlık binası önünde tören mangası tarafından karşılanan Vali Karaloğlu, ziyaret anısına Komutanlık Şeref defterini imzaladı. Ardından komutanlık makamına geçen Vali Karaloğlu, sohbet havasında geçen ziyaret esnasında, Tuğgeneral Aktemur'a yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Son olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Murat Ulucan'a görevinde başarılar diledi.