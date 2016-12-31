Vali Karaloğlu’ndan Yeni Yıl Mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.

Vali Karaloğlu mesajında, geride bırakılan yılın Türkiye ve dünya adına çok büyük değişimlere, dönüşümlere çoğunlukla da üzücü olaylara sahne olduğunu belirtti.

15 Temmuz darbe girişimi dikkat çeken Karaloğlu, Cumhurbaşkanının yüksek feraseti, milletin kahramanlığı ve sarsılmaz iradesi sayesinde bu darbe girişiminin bertaraf edildiğini kaydetti.

Karaloğlu, “coğrafyamızda yaşanan ve halen devam eden savaş ve insanlık dramı acılarıyla hafızalarımızda, kara bir leke olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Ülkemiz ve gönül coğrafyamızda yaşanan acı ve gözyaşlarının son bulmasını temenni ediyor, yerini barış, kardeşlik ve huzura bırakmasını niyaz ediyorum. Bu minvalde ilimiz Antalya, her geçen yıl artan uluslararası organizasyonlara yaptığı başarılı ev sahipliği ile geçtiğimiz yıl da tüm dünyada adından söz ettirdi. Nisan ayında açılışı yapılan Türkiye’nin ilk EXPO’sunu ekimin sonuna kadar yaklaşık 4,5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayarak başarılı bir şekilde tamamlandı."

Vali Karaloğlu, yeni yılın Türk milletine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diledi.