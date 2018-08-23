Vali Şıldak bayram ziyaretlerinde ve denetimlerde bulundu

Vali Hasan Şıldak, bayramda 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hacılar Jandarma Karakolu’nu ziyaret ederek nöbetçi personelle bayramlaştı. 112 Acil Merkezini ziyareti sırasında Bayram tatili süresince gelen

çağrı yoğunluğu ve ekiplerin olaylara müdahale süreleriyle ilgili bilgi alan Vali Şıldak, tek tek bayramlaştığı personele hayırlı bayramlar diledi.

Ziyaretine Hacılar Jandarma Karakolu ile devam eden Vali Hasan Şıldak, Jandarma erler ve nöbetçi personelin bayramlarını kutladı. Bayram tedbirlerini yerinde denetleyen Vali Şıldak, Karakol sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş ve trafik olayları ile ilgili bilgi aldı.