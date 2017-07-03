Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 19:49

Valilik karşısında patlayan klima motoru paniğe neden oldu

Antalya Valiliğinin bulunduğu Hükümet Konağı’nın karşısında klima motorundan kaynaklanan patlama polisi alarma geçirdi.

Valilik karşısında patlayan klima motoru paniğe neden oldu

03 Temmuz 2017 19:49

Klima iç ünite motorundan kaynaklanan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi’nde bulunan Çıragöz İş Hanı’nın 4. katındaki bir evde takılı olan klimanın iç ünitesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun makamının yer aldığı Hükümet Konağı’nın karşısında çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Olayın meydana geldiği yerin karşısında Hükümet Konağı’nın bulunmasından dolayı polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klima ünitesine anında müdahale etti. 3 itfaiye aracının geldiği binada çatıya çıkan itfaiye erleri alevleri söndürdü. Ev içinde bulunan iç ünitedeki yangını ise ekipler yangın tüplerinin yardımıyla büyümeden kontrol altına aldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ve yangından etkilenen ev sahiplerinden Nazan Kurt, dumandan etkilendiği için 112 ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.


Öte yandan yangına müdahale edildiği sırada Hükümet Konağı’ndan çıkış yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, makam arabasının içinden çalışmaları izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!