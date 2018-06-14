Perge Antik Kenti’nde 2018 yılı kazı dönemi, geçtiğimiz hafta Vali Münir Karaloğlu’nun ilk kazma vuruşuyla başladı. Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen yeni kazı sezonu için 6 Haziran Çarşamba günü düzenlenen tören, Vali Karaloğlu tarafından Perge’de dünyanın ilk kadın belediye başkanı da olan Plancia Magna’nın anıt mezarının olduğu düşünülen yerde gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir haftadır devam eden kazılarda, Vali Karaloğlu’nun ilk kazmayı vurduğu alanda, Plancia Magna’nın anıt mezarının beş basamaklı podyumu ortaya çıkarıldı. Vali Karaloğlu bu haberi, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Perge Antik Kenti Güney Kent kapısından güneye doğru devam eden ve ortasında su kanalı bulunan caddenin doğusunda yer alan Plancia Magna Anıt Mezarı’nda kazı çalışmalarına 6 Haziran tarihinde başlanmıştı.

5 metrelik alanda yapılan kazı çalışmasında 5 basamaklı podyumun açığa çıkartıldığı öğrenilirken, en üst seviyede yer alan basamak sırasının çevresini içbükey bir silmenin çevrelediği belirtildi. Bu alandaki dolgu içerisinden mermer bir lahite ait kırık parçalar ele geçtiği kaydedilirken kazı çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yapının batısında kuzey-güney yönünde uzanan ana caddenin ortasından geçen su kanalında da kazı çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Yapılan çalışmada kanal ve cadde zemininin oldukça korunaklı şekilde bulunduğu tespit edildi.