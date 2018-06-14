Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Antalya
  •  » Valinin Ilk Kazmayı Vurduğu Yerde Dünyanın Ilk Kadın Belediye Başkanının Anıt Mezarının Podyumu Çıktı
14 Haziran 2018 14:12

Valinin ilk kazmayı vurduğu yerde dünyanın ilk kadın belediye başkanının anıt mezarının podyumu çıktı

Antalya Perge Antik Kenti’nde geçtiğimiz hafta Vali Münir Karaloğlu’nun ilk kazmayı vurduğu alanda, dünyanın ilk kadın belediye başkanının anıt mezarının beş basamaklı podyumu ortaya çıkarıldı.

Valinin ilk kazmayı vurduğu yerde dünyanın ilk kadın belediye başkanının anıt mezarının podyumu çıktı

14 Haziran 2018 14:12


Perge Antik Kenti’nde 2018 yılı kazı dönemi, geçtiğimiz hafta Vali Münir Karaloğlu’nun ilk kazma vuruşuyla başladı. Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen yeni kazı sezonu için 6 Haziran Çarşamba günü düzenlenen tören, Vali Karaloğlu tarafından Perge’de dünyanın ilk kadın belediye başkanı da olan Plancia Magna’nın anıt mezarının olduğu düşünülen yerde gerçekleştirildi.


Yaklaşık bir haftadır devam eden kazılarda, Vali Karaloğlu’nun ilk kazmayı vurduğu alanda, Plancia Magna’nın anıt mezarının beş basamaklı podyumu ortaya çıkarıldı. Vali Karaloğlu bu haberi, sosyal medya hesaplarından duyurdu.


Perge Antik Kenti Güney Kent kapısından güneye doğru devam eden ve ortasında su kanalı bulunan caddenin doğusunda yer alan Plancia Magna Anıt Mezarı’nda kazı çalışmalarına 6 Haziran tarihinde başlanmıştı.


5 metrelik alanda yapılan kazı çalışmasında 5 basamaklı podyumun açığa çıkartıldığı öğrenilirken, en üst seviyede yer alan basamak sırasının çevresini içbükey bir silmenin çevrelediği belirtildi. Bu alandaki dolgu içerisinden mermer bir lahite ait kırık parçalar ele geçtiği kaydedilirken kazı çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yapının batısında kuzey-güney yönünde uzanan ana caddenin ortasından geçen su kanalında da kazı çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Yapılan çalışmada kanal ve cadde zemininin oldukça korunaklı şekilde bulunduğu tespit edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç