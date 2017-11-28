Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 10:46

Varsak Esentepe’ye yeni semt parkı

Kepez Belediyesi, Varsak Esentepe Mahallesi’ne yeni bir semt parkı kazandırıyor.

Varsak Esentepe’ye yeni semt parkı

28 Kasım 2017 10:46


Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Varsak Esentepe Mahallesi 13’üncü Cadde üzerinde yer alan 1523 metrekare alana yeni bir semt parkı inşa ediyor.


Mahalleye değer katacak


İçerisinde, 66 mahallede bulunan diğer tüm semt parklarında olduğu gibi yürüyüş yolları, pergoleler, oturma grupları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları bulunacak olan yeni semt parkının çalışmalarına başlandı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince başlanan çalışmalarla ilçeye kazandırılacak yeni park, mahalle ve çevresine değer katacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımı başlayan yeni semt parkının şimdiden hayırlı olmasını temenni ederek yeni park projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç