Varsak Şelale’ye 2. yeni park

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü Varsak Şelale Mahallesi’ne yeni park inşa ediyor. Bu yıl içinde Hürriyet Caddesi üzerine yapılan semt parkının ardından mahallede ikinci yeni yaşam alanının yer alacağı sokaklar 7453-7457 olarak belirlendi. 1350 metrekarelik alana inşa edilen semt parkı ile iki yeni park Varsak Şelale Mahallesi’nde hizmete giriyor.

Parkta yer alacak oyun seti, oturma grupları, spor aletleri, koşu yolu olan park, çevreyi güzelleştirip, bölgede yaşayanların dinlenme, spor ve yeşil alan ihtiyacını karşılayacak. Çatılı kamelya, bank ve çocuk oyun grubunun da yer aldığı park, çimin ekildiği yeşil alanlara çeşitli türde ağaç ve çiçek fidanları da dikilecek. Antalya’nın akciğerlerinin büyük oranda ev sahibi olduğu Kepez, yeni park ve yeşil alanlarıyla birinciliğini artırarak korumaya devam ediyor.