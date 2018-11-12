Vasiyetini hazırlayıp ölmeyi bekleyen turist, Türk doktor sayesinde yaşama tutundu

Antalya'da vücudunda tehlikeli tümör olduğunu öğrendikten sonra vasiyetini hazırlayan Bakülü bir turist, Türk doktorun başarılı ameliyatı sonrası tümörden kurtarılarak hayata yeniden ‘merhaba' dedi.

42 yaşındaki Bakülü Mubariz Jafarov'da 3 ay önce şiddetli kaşıntılar başladı. İki hafta içinde kaşıntılar arttı ve beraberinde sarılık da oluştu. Azerbaycan'da gittiği doktorların her birinin birbirinden farklı tanılar koyduğundan ne yapacağını bilemeyen Jafarov, yapılan detaylı tetkikler sonucunda 'safra yolu tümörü' olduğunu ve çok riskli bir ameliyat gerektiğini öğrendi. Jafarov, Bakü'de yapılabilecek bir şey olmadığı söylenince, daha önce Antalya'da tedavi gören bir yakınının önerisiyle Memorial Antalya Hastanesine geldi. Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan ile görüşen Jafarov, yaşaması için gerekli ve bir o kadar da riskli olan ameliyatı olmaya karar verdi. Prof. Dr. Gürkan tarafından gerçekleştirilen ameliyatla vücudundaki tümör temizlenen Jafarov, ülkesine, geleceğe dair yeni umutlarla döndü.

“Vasiyetimi bile hazırlamıştım”

Geçirdiği ameliyatla tümörden kurtulan Jafarov, mutluluğunu şu sözlerle anlattı:

"Ameliyata girerken hiçbir ümidim yoktu. Her şey buraya kadarmış dedim. Vasiyetimi bile hazırlamıştım ve aileme iletmiştim. Ameliyattan sonra narkozun etkisinden tam ayılamamış yatıyordum. Gözlerim kapalıydı ama sesleri duyabiliyordum. Alihan Hoca bacaklarımdan sıkıca tuttu ve bana 'Sende tümör yok artık, hepsini aldım. Evine kalkıp gidebilirsin' dedi. Sesi hala kulaklarımda. Buraya gelerek çok iyi bir karar verdim. İyileşme şansımın çok az olduğunu biliyordum. Doğru ellere kendimi emanet etmişim. Ülkeme, ailemin ve sevdiklerimin yanına sapasağlam döneceğim. Çok mutluyum.”

“Farklı anatomik yapı ameliyat olma şansı getirdi”

Mubariz Jafarov'un 'Klatskin tümörü' denilen ve karaciğerin her iki tarafından gelen safra yollarının birleştiği yerde tümörü bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Gürkan, zor ameliyat süreci hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu tümörler genellikle safra yolunun karaciğere giden damarlarına sıçradığından, tanı konulduğu evrede ameliyat edilemez durumdaydı. Bizim hastamızda sol tarafa giden damarların hepsine ve sağ taraftaki iki damardan bir tanesine sıçramıştı. Bir damara dokunmamıştı çünkü hastamızın anatomik bir farklılığı vardı. Yüzde 10-15 kişide görülen, karaciğerin sağına denk gelen damar başka bir damardan kaynaklanıyordu. Bu durum hastanın şansı oldu. Bu sayede biz o damarı koruyabildik. Diğer damarın duvarından tümörü kesip çıkardık ve orayı onardık. Böylece ameliyat edilemez olan bu tümörü ameliyat edilebilir hale getirdik. Sınırları tamamen temizlediğimiz için hastamızın sağlıklı yaşam süresini uzattığımıza inanıyorum."