“Vatan Kurtaran Şaban” ayakta alkışlandı

Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu’nun yeni müzikal oyunu “Vatan Kurtaran Şaban”ın galası Yeşilpark Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun hazırlık döneminin ardından sahneye konulan oyunun galasına İlçe Kaymakamı Cengiz Cantürk, Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Zekeriya Altun, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Zeki Öner Özgöçer, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Haldun Taner’in günümüze uyarlanan unutulmaz karakteri, Kültür Bakanlığı müsteşarlığına atanan Şaban ve yardımcısı Mustafa’nın komik icraatlarını konu edinen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. DHT’nin deneyimli oyuncularının canlandırdığı karakterler izleyiciyi gülmekten kırdı geçirdi. 2 saate yakın süren oyun sık sık alkışlarla kesildi. Performanslarıyla seyircinin gönlünde taht kuran DHT oyuncuları, ayakta alkışlandı.

Oyun sonunda Döşemealtı Kaymakam Cengiz Cantürk ve Belediye Başkanı Turgay Genç oyuncuları tebrik etti. Döşemealtı’nın sanatta da marka haline geldiğini ifade eden Başkan Genç, “Artık tiyatro seyircisi kent merkezinden Döşemealtı’na geliyor. DHT, her geçen gün tiyatroyu Döşemealtılılara sevdiriyor ve sanatın önemine vurgu yapıyor. Oyuncularımızın döşemealtı’nın sanat merkezi yapma noktasındaki emekleri tartışılmaz” dedi.

Haldun Taner’in yazdığı, Prof. Dr. Semih Çelenk’in günümüze uyarladığı “Vatan Kurtaran Şaban” adlı oyunun müzikleri Gürkan Çakıcı, dans düzeni İlhan Parlakyıldız, kostüm Banu Çabar, ses ve ışık Muharrem İnce imzasını taşıyor. Oyun, sezon boyunca her Cuma Yeşilbayır’daki Yeşilpark Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.