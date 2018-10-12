İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşın kullanılmayan telefon kulübesi tepkisi

Manavgat Yunus Emre İlköğretim Okulu önünde kaldırımda atıl vaziyette bulunan telefon kulübesinin yıllardır çalışmamasına rağmen kaldırılmaması tepkilere neden oluyor.


Üzerinde ankesörün de bulunmadığı kulübe, adeta kaderine terk edilirken, kulübenin yanına konulan yeni sistem ankesörlü telefonda eskimeye yüz tuttu.


Kaldırımı işgal ederek vatandaşların geçişini engellemesinin yanında çirkin bir görüntü oluşturan telefon kulübesinin kaldırılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerden destek istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.