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Vatandaşlar yaralının başında şemsiye nöbeti tuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Havanın sıcak olması nedeniyle vatandaşlar ambulans gelinceye kadar yaralının üzerine bir örtü ile gölge yaparken, bazı vatandaşlar da şemsiye ile yaralıyı güneşten korumaya çalıştı.


Kaza, Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A.'nın kullandığı 07 JF 736 plakalı motosiklet Külliye Camii önünde bulunan kavşakta S.K.'nın kullandığı 07 LDG 45 plakalı otomobile çarptı. Kazada lastiği patlayan otomobil yaklaşık 50 metre ileride durabilirken, vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulans gelinceye kadar önce branda ile ardından da şemsiyelerle güneşten korumaya çalıştı. Yaralanan E.A. acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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