Vatozlar arasında Türk bayrağı açtılar

Antalya Akvaryum'da dalış ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı su altında yüzlerce balık arasında Türk bayrağı açarak kutladı.

Dünyanın en büyük akvaryum komplekslerinden biri olan ve binlerce balık türüyle 15 bin metre kapalı alanı ve 40 tematik akvaryumu bulunan merkezde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dünyanın en büyük akvaryum komplekslerinden biri olan ve binlerce balık çeşidiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumu olan Antalya Akvaryum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayıyla etkinlik düzenledi. Dalış ekibinden iki kişi, tüpler yardımıyla uçak batığı, köpek balığı besleme alanı ve Ceneviz batığı alanında dalış yaptı ve Türk bayrağı açtı. Karşılarında ay yıldızlı bayrağı gören ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı. Gösteriyi ilgiyle izleyen ziyaretçiler beğenilerini alkışlarla gösterdi. Köpek balığı ve vatozlar arasında gerçekleşen gösteriyi ziyaretçiler cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti, hatıra fotoğrafı çektirdi .

Akvaryum yetkilisi Kunt Hepyücel, şanlı Türk bayrağını dünyanın en büyük tünel akvaryumunda açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hepyücel, 3 ayrı noktada açılan bayrağa ziyaretçilerin ilgisinin yoğun olduğunu kaydetti.