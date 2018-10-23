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Vecihi Hürkuş ayakta alkışlandı

Antalya’nın Döşemealtı İlçesi’nde ilk kez sahnelenen “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” isimli oyun büyük ilgi gördü.

Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde ilk kez sahnelenen “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” isimli oyun büyük ilgi gördü.


İlk Türk uçağı Vecihi K-6'yı yapan, Cumhuriyet tarihinin ilk pilotlarından Vecihi Hürkuş'un yaşam öyküsünü konu alan tek kişilik tiyatro gösterisi Döşemealtı'nda izleyiciyle buluştu. Döşemealtı Belediyesi Yeşilpark Kültür Merkezinde ilk kez sahnelenen “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” isimli oyun büyük ilgi gördü. Milli kahraman Vecihi Hürkuş karakterine hayat veren Murat Demirbaş izleyenleri kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman güldürdü. Tutkulu bir havacılık sevdasının konu edildiği tek perdelik oyunu izlemeye gelenler gösteri sonunda Vecihi Hürkuş'u dakikalarca ayakta alkışladı.


Döşemealtı Halk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan, üstün bir performans sergileyerek Döşemealtı izleyicisini büyüleyen Demirbaş'a gösteri sonunda çiçek vererek Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç adına teşekkür etti.

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