Vefalı gelin, dördüncü çeşmeyi kendi ve eşi adına yaptırdı

Daha önce anne ve babası, kayın validesi ve kayın babası ile küçük yaşta kendisine bakan kişiler için hayır çeşmesi yaptıran Gülgün Biçer, dördüncü çeşmeyi kendi ve eşi adına yaptırdı. İlk hayır çeşmesinin anne babası ve kayın validesi ile kayın babası adına yaptırması dolayısıyla Kumluca'da "Vefalı gelin" olarak bilinen Biçer, ömrünün yettiğinde hayır yapmaya devam edeceğini söyledi.

Daha önceki çeşmelerini de devlet hastanesi önüne, parklara yaptırdığını belirten Biçer, "Bir insan olarak dünyada bırakabileceğimiz en güzel eserler insanlara faydalı olan eserlerdir. Bende su gibi güzel bir nimetle insanlara faydalı olmak istedim. Bunları yaparken, annem babam, kayın validem, kayın babam, benim bugünlere gelmemde emeği olan güzel insanlar adına su hayır yapmak istedim. Son olarak yine bir hastane önüne çeşme yaptırdım. İnşallah ömrün yettiğince hayır yapmaya devam edeceğim. Allah yaptığımız hayırları kabul etsin, bana destek olan herkesten razı olsun." dedi.