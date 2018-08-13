Vekaletle kurban kesiminde hedef 300 bin

Ayrıca Artan, vekaletle kurban kesimi konusunda vatandaşlara, ’Kurbanınızı devletin denetlediği yerlere verin’ diyerek uyarıda bulundu.

Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Kurban Bayramı öncesi basın toplantısı düzenledi. Kurban ibadetinin Allah’la yakınlaşmak olduğunun altını çizen Artan, kurban kesmenin dinimizde sembol olduğunu kaydetti. Kurban ibadetinin ’Et mevsimi’ olmadığına dikkat çeken Artan, "Bazı vatandaşlar kurban kesimini et yeme ya da et bayramı gibi görebilirler. Ama kurban mali gücü yerinde olan ve belli şartları yerinde taşıyan insanların Allah’a şükür saydığı ibadetleri yapmasıdır. 3’e bölünmesi edilmesi istenir. Bir kısmı ailemizle birlikte yemek için, bir kısmı komşular ve fakirler için, diğer kısmı da fakirlere dağıtmak içindir. Kesilen kurbanda kardeşlik sağlanma açısından dağıtımda çok önemlidir. Bizim etimizden komşular, onların etinden de biz yiyeceğiz. Kurban ibadeti bu şekilde toplumsal kaynaşmayı oluşturacak" dedi.

Hedef, 300 bin vekaletle kurban kesimi

Vekaletle kurban kesiminin son bir kaç yılda arttığını söyleyen Artan, bu durumdan çok mutlu olduğunu dile getirdi. "Türkiye Diyanet Vakfı geçen yıl 145 tane ülkede organizasyon yaptı. 280 tane de yurt içinde fakir illerimizdeki kardeşlere dağıtılmak üzere organizasyonlar yapıldı. Müftülüklerimiz eliyle götürdü. Ülkemizin sesini en ücra yerlere kadar taşıyoruz. Bizden medet uman insanlara, bir parça et bile olsa bir şeyler gönderiyoruz. Geçen yıl Türkiye genelinde 257 bin vekaletle kurbanın kesildi, bu sen eki hedef ise 300 bin" diye konuştu.

"Milli servete zarar vermeden davranılmalı"

Antalya’ya gelen turistlere kötü görüntü vermemek için çaba gösterdiklerini belirten İl Müftüsü Artan, "Kurban önceden everin bahçesinde kesilirdi. Onun için sokaklarda, trafik lambalarına asma, çocukların gözleri önünde kurban kesilmesine Antalya’da müsaade edilmesin. Antalya göz önünde olan bir şehir. Bu ibadeti yaparken nahoş görüntüleri görmek istemiyoruz. Kurban komisyonun tespit etmiş olduğu mekanlarda kesilmesini istiyorum. Aynı zamanda hayvanları keserken israf etmeyin. Ben üzülüyorum, o kadar çok israf ediliyor ki. Onun için değerlendirilmesi lazım. Milli servete zarar vermeyecek şekilde davranılmalı" şeklinde konuştu.

"Devletin kontrol ettiği yerlere verilmeli"

Vekaletle kurban kesiminde ve kesilen kurbanının dersinin bağışlanması yönünde bilgilendirmelerde bulunan Artan, "FETÖ örneği herkes tarafından görüldü. Vatandaşlarımız kurbanlarını verirken devlet tarafından denetlenen yerler vermeliler. Bu şekilde zengin olan insanları basından takip ediyoruz. Vekaletle kurban toplayıp, kasaplara satan yerlere görüyoruz. Bunlar gibi sorunlar olmasın diye denetlenen yerlere verilmeli" dedi. Aynı zamanda Artan, kesilen kurbanının kanının sürülmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz 26 Temmuz’da Medine’de Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs, pikapla çarpışarak 2 şoför yanarak hayatını kaybetmişti. Ölen kişilere Allah’tan rahmet dileyen Müftü Artan, hacı adaylarının sağlık durumunun şuanda iyi olduğunu ve hac ibadetlerini yerine getirdiklerini de sözlerine ekledi.