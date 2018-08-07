Vergi borcu yapılandırma fırsatı devam ediyor

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına yapılandırma kapsamındaki müracaatların üst seviyede olduğu bildirildi. Kanun kapsamındaki henüz müracaat edilemeyen borçlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Trafik Para Cezaları, Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları, Karayolları Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları, Öğrenim katkı kredisi borçları ve Ecrimisiller gibi alacaklar olduğundan vatandaşlar tarafından borç sorgulaması yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekildi.

Vatandaşların, E-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairelerinden vergi borç sorgulaması yapması ve yapılandırma kapsamında borçları var ise, başvurularını yapıp indirimli bir şekilde borçlarını yapılandırmaları gerektiği ifade edilen açıklamada vatandaşlar başvurularını 27 Ağustos Pazartesi gününe kadar vergi dairesinde, posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının ve e-devlet adresi üzerinden internet aracılığı ile yapabilecekleri bilgisi paylaşıldı.